Domani ultima giornata del Campania libri festival a Palazzo Reale | tutti gli appuntamenti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 5 ottobre 2024) Segna l’inizio dellaun ventaglio diletterari in partenza alle 10:30. È un giallo ambientato tra i banchi di scuola il libro che Gaja Cenciarelli presenta in Sala Natura: “A scuola non si muore” (Marsilio Editori). In Sala Atlante Davide Morganti, con “I destini di Monica Seles” (66THAND2ND), accompagna il lettore nella vita della tennista assalita da Günter Parche nel 1993. In “A beautiful Nothing” (Blu Atlantide Editore), Enrico Terrinoni subisce il fascino della dimensione occulta degli scritti di James Joyce e Giordano Bruno: lo presenta in Sala Ginestra. Ci si muove tra i volti e i vicoli di Partenope in Sala Almanacchi insieme a Ciro Pellegrino e il suo “Se potessi, ti regalerei Napoli. Cinque percorsi tra persone, storie e strade” (Rizzoli). Proseguono “I dialoghi di Repubblica” con dueravvicinati.