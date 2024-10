Crisi del settore della moda | Estendere la cassa integrazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024)le misure di sostegno al reddito per i lavoratori delle aziende con meno di 15 dipendenti a tutto il 2025 e confermare per la prossima annualità, le proroghe degli ammortizzatori già sancite nella Legge di Bilancio del 2024. È quanto è stato indicato, redatto su un documento e poi approvato dalla XI Commissione LavoroConferenza delle Regioni e delle Pa, riunitasi a livello nazionale per affrontare ladel. All’incontro in videoconferenza ha partecipato l’assessore regionale al Lavoro, Stefano Aguzzi, con i dirigenti Roberta Maestri e Massimo Rocchi. Il documento sarà ora presentato al ministro del Lavoro, Marina Elvira Calderone, dai cui uffici era partita la richiesta alle Regioni di fornire un quadro esatto e puntuale sulla platea di lavoratori coinvolti e sull’entità delle misure di sostegno finora utilizzate dalle aziende coinvolte.