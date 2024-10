Boom di presenze e numeri inediti La commozione della direzione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) L’organizzazione del Ferrara Film Festival rende noto un primo, sostanziale bilancionona edizione, conclusasi il weekend scorso con la consegna dei Golden Dragons. Iparlano di un grande successo in termini di, tanto per le proiezioni dei film in concorso, quanto di partecipazione ai tanti eventi a corredo del Festival. Più nello specifico, nel corso dell’edizione 2024 il Ferrara Film Festival ha registrato 5470 persone accreditate, 45 film in concorso in rappresentanza di 13 Paesi del mondo, 112 ore di programmazione nell’arco di 65 eventi – tra cui 77 puntate del talk show al Mazda Lounge del Cine Village – che si sono svolti negli otto giorni di programmazione, dal 21 al 28 settembre. Dal punto di vista mediatico sono 715.