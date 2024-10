Boban | Il Milan si ama e basta Fatto furi per un’intervista sacrosanta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 5 ottobre 2024) “Sono stato licenziato per giusta causa dopo. Dopo il mercato di gennaio, con gli arrivi di Kjaer, Saelemaekers e Ibrahimovic e le partenze di Suso e Piatek, non siamo riusciti a chiarire la nostra posizione, così ho dovuto farlo pubblicamente perché la proprietà aveva già cominciato ad avere contatti con Rangnick per la stagione successiva. Dente avvelenato con il? Ma cosa c’entra il? Non c’entra nulla con la proprietà. Se tifi, ami il“. Così Zvonimirin un lungo intervento a Deejay Football Club su Radio Deejay, parlando del suo passato in rossonero da dirigente. “Io non impongo pensieri, dico quello che penso per il bene del. Ora c’è stato un problema perché ho detto che ilper un’ora non ha giocato bene contro il Bayer Leverkusen.