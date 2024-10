Atp Shanghai Sinner parte con il piede giusto | battuto Daniel in due set Ecco chi sarà il suo prossimo avversario

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Non poteva che cominciare con una vittoria il cammino di Jannikal torneo Atp Masters 1000 di. Il numero 1 al mondo batte senza troppi problemi il giapponese Taro(numero 93 del ranking Atp) con il punteggio di 6-1; 6-4, in un’ora e 19 minuti. “Sono contento della prestazione. Mi sono subito trovato bene, è una situazione simile alla scorsa stagione. Mi sento in una buona forma e ora ovviamente cercherò di migliorare. Oggi mi sono sentito benissimo e vediamo domani”. Queste le sue parole al termine della gara. L’altoatesino ha poi parlato del rapporto con il suo nuovo team formato da Marco Panichi e Ulises Badio (dopo il licenziamento del preparatore Umberto Ferrara e il fisioterapista Giacomo Naldi coinvolti nel caso doping) : “Ci vuole un po’ di tempo per conoscersi meglio, ma con loro mi sento già molto a mio agio.