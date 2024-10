Antonio Patuelli sull’alluvione | Servono una legge speciale e un magistrato delle acque

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) "Come sta la Romagna? Sta alluvionata e mi meraviglio di chi si meraviglia che ciò accada"., presidente de La Cassa di Ravenna e dell’Abi, esordisce così nel suo intervento a Fattore R, il Romagna Economic Forum che si è svolto ieri a Ravenna al teatro Alighieri organizzato dalle Camere di Commercio congiunte (Romagna insieme a Ferrara Ravenna), Cesena Fiera e BPER Banca, con il supporto di Cia Romagna, Cna Romagna, Confartigianato Imprese, Confcommercio Ravenna, Confindustria Romagna, Confcooperative Romagna, Legacoop Romagna. "Per Ravenna e la Romagna serve una, come quella che si fece per la subsidenza e che i suoi frutti li ha dati. Serve unache riconosca questo bacino e che preveda unche possa porre in essere iniziative straordinarie o di urgenza altrimenti non ce la caviamo".