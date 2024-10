Anguissa in scadenza | il Napoli inizia a parlare del rinnovo

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 5 ottobre 2024) André-Frank Zambo, classe 1995, ha ormai consolidato la sua reputazione come uno dei migliori centrocampisti della Serie A grazie alle sue prestazioni con il. Fin dal suo arrivo in prestito dal Fulham nel 2021, poi trasformato in un trasferimento definitivo,si è imposto come una presenza fondamentale nel centrocampo partenopeo, grazie alla sua combinazione di qualità fisiche, tecniche e tattiche. Le caratteristiche tecniche diè un centrocampista completo, che unisce forza fisica a grande dinamismo e abilità tecniche. È un giocatore molto abile nel recupero del pallone, sia attraverso contrasti sia grazie alla sua capacità di leggere il gioco e intercettare i passaggi avversari.