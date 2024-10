Vendeva la carne abusivamente | negozio chiuso La polizia | nessun rispetto delle norme igieniche

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Scopertochesenza iligienico sanitarie e posizionata sul banco insieme a frutta e verdura: nei guai il titolare, un 38enne di origini egiziane ma da tempo residente in città . Tutto è partito da alcune segnalazioni arrivate nelle ultime settimane dai cittadini fabrianesi che non hanno potuto non notare le condizioni di vendita in quel. La squadra amministrativa e di sicurezza della questura di Ancona, coadiuvata dal locale commissariato e da personale Ast si è messa così prontamente in azione e ha effettuato nella giornata di mercoledì un controllo amministrativo in undi frutta e verdura del centro della città . E’ stata così accertata la vendita del tutto abusiva dida parte del titolare dell’attività : il 38enne egiziano residente nella città della carta.