Va a fare la spesa mentre la casa va a fuoco e i figli muoiono | condannata per omicidio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Deveca Rose, la madre dei quattro bambini deceduti nel terribile incendio scoppiato nel dicembre 2021 a Sutton, nel sud di Londra, è statapercolposo e abbandono di minori. La Old Bailey, il tribunale più prestigioso della capitale britannica, l’ha assolta dall’accusa di crudeltà sui minori. La sentenza definitiva è stata rinviata al 15 novembre, e fino ad allora Rose resterà in libertà su cauzione. La tragedia: quattro vite spezzate L’incendio, avvenuto il 16 dicembre 2021, ha provocato la morte di due coppie di gemelli di tre e quattro anni. Secondo la ricostruzione del procuratore Kate Lumsdon, quel giorno Deveca Rose aveva lasciato ida soli nella loro abitazione per andare alain un supermercato Sainsbury’s. Durante la sua assenza, l’abitazione è stata avvolta dalle fiamme.