Udinese-Lecce Gotti | Brutta settimana per me ma non arriva la partita più delicata

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 4 ottobre 2024) “Per me è stata una, perché vengo da tre partite che non hanno dato soddisfazione. Quello che posso dire è che la squadra ha lavorato molto bene. Per la gara di domani non credo esista un tema tattico particolare; è importante che la prosegua nel percorso di consapevolezza che porta avanti dal ritiro precampionato”. Lo ha detto l’allenatore del, Luca, in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’: “Non sarà certamente la gara piùda quando sono qui, e per ildeve essere una gara come le altre trentotto, senza caricarla di aspetti diversi. Inutile nascondere che per me sotto l’aspetto emotivo non lo sarà”.