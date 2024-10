UdC denuncia una vicenda di malasanità al San Pio | la nota

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo una LETTERA APERTA AL DIRETTORE GENERALE A. O. SAN PIO DI BENEVENTO “Nel giorno in cui si festeggia San Francesco d’Assisi, fervido esempio di umanità e umiltà a cui tutti dovremmo aspirare, Le invio questa lettera aperta in riferimento alla incresciosadell’ anomala ed irrituale espulsione dei Volontari del Centro di Aiuto alla Vita dall’Ospedale San Pio, come Lei ben saprà avvenuta non attraverso un atto ufficiale aziendale ma da una intimazione da parte di un addetto del servizio di vigilanza alle operatrici Volontarie a lasciare struttura, ancorché poco decorosa per l’ammirevole attività sociale svolta. Tale anomala circostanza apre, quindi, un vulnus giuridico censurabile sotto molti profili.