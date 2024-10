Trivelle anti bradisismo nei Campi Flegrei altolà del vulcanologo | Rischi enormi e imprevedibili

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Tempo di lettura: 4 minutiTrivellazioni neiper fermare il? Lo sostiene una ricerca di autorevoli studiosi internazionali, ma arriva l'di Giuseppe Mastrolorenzo,e primo ricercatore dell'Osservatorio vesuviano. "Fondamentale è il principio di precauzione". Una condizione sul cui rispetto giurano gli autori dell'ultimo studio, pubblicato sulla rivista scientifica American Mineralogist, e annunciata da alcuni media italiani. Tra gli artefici il geochimico Benedetto De Vivo, un tempo sulle stesse posizioni di Mastrolorenzo. Secondo De Vivo, le attuali tecnologie consentono interventi in sicurezza. In ogni caso, le trivellazioni andrebbero effettuate in aree non densamente abitate dei. Stando alla ricerca, l'odierna crisi bradisismica è dovuta alla risalita dei fluidi, non a quella del magma.