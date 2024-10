Tale e Quale Show 2024 | chi è Giulia Penna

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Tra i concorrenti della quattordicesima edizione dic’è anche la content creator. Seguita sui social, con oltre un milione di follower sia su Instagram, sia su Tik Tok, nelle prime due puntate delnt di Rai1 si è cimentata nelle imitazioni di Rose Villain e Taylor Swift, non riuscendo a convincere del tutto la giuria. Cerchiamo di conoscerla meglio., concorrente diNata a Roma il 5 maggio 1992,si è appassionata fin da subito al mondo della musica e ha imparato a suonare, completamente da autodidatta, la chitarra e il pianoforte. Passione che ha alternato a quelle per la danza e per il canto, che ha studiato per formarsi come artista a 360°. Proprio per questo, in passato ha preso parte, nel 2014, al Festival di Castrocaro e, successivamente, alle audizioni di X Factor.