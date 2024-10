Sinner e il caso doping il Tas | Procedimento iniziato Cosa chiede la Wada

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Losanna, 4 ottobre 2024 –e ilClostebol, il Tas di Losanna ha annunciato di “aver registrato la dichiarazione di appello presentata dall'Agenzia mondiale anti)”, contro l’assoluzione del tennista azzurro stabilita dalla sentenza dell’International Tennis Integrity Agency. Italy's Jannikspeaks during a press conference at the Shanghai Masters tennis tournament in Shanghai on October 4, 2024. (Photo by Hector RETAMAL / AFP) Per l’Itia il numero 1 del tennis mondiale, risultato positivo al Clostebol lo scorso marzo durante il torneo di Indian Wells, non ha avuto “colpe” e non è stato responsabile di alcuna “negligenza”.