Sergio Bonelli Editore presenta TEX SFIDA NEL MONTANA

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Tra le nevi del, i trappers della “American Fur Company”, guidati dallo spietato Tirrell, si sono inimicati i guerrieri Blackfeet. A rischiare di andarci di mezzo è un giovane amico di TEX, Birdy. Il nostro eroe corre in aiuto di Birdy e della sua ragazza Lily, in questa avventura, scritta da Gianfranco Manfredi e disegnata da Giulio De Vita, che risale ai tempi della sua spericolata gioventù, quando era ancora un fuorilegge vagabondo ricercato dalla giustizia. Completano il volume, che sarà in libreria dall’11 ottobre, l’introduzione “Sulle piste del Nordovest” di Giorgio Giusfredi e la postfazione “La passione del bambino che realizza il suo sogno” con l’Intervista a Giulio De Vita a cura di Alberto Cassani. TEX.