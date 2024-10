Schumacher presente al matrimonio della figlia | perché non ci sono foto

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Michaeloggi. A quanto pare, l’ex pilotaFerrari eraalGina, ma non cinéné video. Dietro questa scelta, presa dalla famiglia, c’è un motivo ben preciso. (Continua) Leggi anche: Michael, è emerso solo adesso: spunta un “segreto” tenuto nascosto per ben 18 anni Leggi anche: La famigliaha deciso, si cambia vita: la drastica scelta poco fa Chi è MichaelMichealè stato uno dei piloti più forti nella storiaFormula 1. Nel corsosua carriera ha corso per Benetton, Ferrari e Mercedes, laureandosi sette volte campione. Ancora oggi detiene numerosi record, come ad esempio il maggior numero di giri veloci in gara e di hat trick. È dietro solo a Lewis Hamilton per numero di gare vinte.