RTL 102 5 celebra i 100 anni dalla prima emissione radiofonica in diretta dal 39esimo piano di Regione Lombardia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il 6 ottobre 2024 si festeggiano 100di radio. In collaborazione con, RTL 102.5 trasmetterà indal 39°di Palazzoperre i centoin Italia. In questa giornata, RTL 102.5, con i suoi speaker e i suoi programmi, renderà omaggio a un secolo di radio, un mezzo che da sempre ci informa, ci fa sognare, emozionare e cantare. Dal 6 ottobre 1924 a oggi, ogni trasmissioneha rappresentato un momento speciale, fatto di emozioni, storie e musica; e il 6 ottobre 2024 sarà l'occasione per condividere questa magia con l'Italia e il mondo intero. Un viaggio tra passato e futuro, perre una fedele compagna che ci accompagna in ogni momento della nostra vita, sempre proiettata verso nuove avventure. LE PAROLE DI LORENZO SURACI (PRESIDENTE DI RTL 102.