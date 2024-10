Ridley Scott collabora con Amazon per una miniserie su Pompei

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il regista de Il gladiatore 2 lavorerà ad un progetto che racconterà la storia leggendaria della antica città. Unabasata sul libro A Day of Fire: A Novel ofi è in fase di sviluppo pressoMGM Studios, come riporta in esclusiva Variety. Il libro è stato scritto da Kate Quinn, Stephanie Dray, Ben Kane, Eliza Knight, Sophie Perinot e Vicky Alvear.sarà tra i produttori esecutivi della serie con la suaFree Productions, con la produzione curata daMGM Studios mentre Michael Hirst e Horatio Hirst saranno sceneggiatori, produttori esecutivi e showrunner della serie. Occhi suIl romanzo è ambientato nei giorni precedenti all'eruzione del Vesuvio che distrusse completamente