Pogba colpo di scena | squalifica ridotta La Juventus lo riavrà già da gennaio

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Paulsarà di nuovo a disposizione dellaa partire dal prossimo2025. Una notizia accolta con sollievo dalla società bianconera, dopo che il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) ha ridotto la suaper doping da quattro anni a soli diciotto mesi. La vicenda che ha coinvolto il centrocampista francese è stata lunga e complessa, con momenti di grande incertezza sia per il giocatore che per il club torinese. Lainiziale era stata inflitta adopo che un controllo antidoping effettuato nell’agosto 2023 aveva rilevato la presenza di una sostanza vietata nel suo organismo. L’esame era avvenuto a seguito di una partita di Serie A tra lae l’Udinese, e aveva confermato la positività del giocatore al testosterone, un ormone che, in quantità elevate, è considerato sostanza proibita per migliorare le prestazioni fisiche.