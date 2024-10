Nuova Fiat Fastback 2025 | ecco il suv sportivo atteso il prossimo anno

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di venerdì 4 ottobre 2024)sembra voglia anticipare Dacia con una grande novità già nel. La volontà è quella di lanciare un suv dalle linee sportive e di fascia economica già entro la fine del. La notizia è stata data dal sito di informazione motoristica spagnolo Motor.es al seguente link: https://www.motor.es/noticias/-panda--adelanto-2024104359.htmlè l’ultimo marchio generalista del gruppo Stellantis che ha intrapreso una vera rivoluzione nei propri prodotti. L’azienda italiana attende da tempo che i suoi manager elaborino unastrategia per recuperare il terreno perduto e guadagnato da Dacia, la cui ascesa è stata così fulminea negli ultimi anni da lasciare i torinesi senza opzioni. La quota di mercato negli ultimi anni, per, soprattutto in Italia è fortemente calata. La situazione dellacambierà nei prossimi mesi, a cominciare dallaPanda.