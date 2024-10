Non trova il bisturi chirurgo usa il coltellino svizzero con cui taglia la frutta per aprire il torace del paziente | Era un’emergenza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Undel Royal Sussex Hospital di Brighton, nel Regno Unito, è finito al centro di una bufera per aver utilizzato un, lo stesso che usa perre laa pranzo, perildi undurante un’operazione d’emergenza. La giustificazione del medico? Non riusciva are unsterile e non poteva perdere tempo prezioso per cercarlo. L’episodio, riportato dalla Bbc, ha suscitato sconcerto e indignazione. La University Hospitals Sussex NHS Foundation Trust, l’ente gestore dell’ospedale, ha ammesso che l’intervento è stato eseguito al di fuori della sala operatoria in una situazione di emergenza, ma ha definito le azioni del“al di fuori delle normali procedure e non necessarie”.