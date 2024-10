Monaco | Sinner mi ricorda Djokovic ma Alcaraz è unico Berrettini al momento non vale la top10

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Guido, commentatore tecnico di Eurosport, si è espresso nell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport, sui temi d’attualità. Lo swing asiatico non dà tregua ai giocatori e, terminati i tornei di Tokyo e di Pechino, segue in rapida successione il Masters1000 di Shanghai. Si è partiti dalla vittoria di Matteo, contro l’australiano Chris O’Connell. Un risultato non scontato anche perché le condizioni fisiche del romano preoccupavano, visto il ritiro che c’era stato in Giappone. ANALISI– “Una buonissima notizia che lui possa giocare. Una conferma che quel problema agli addominali è un qualcosa che ha a che fare anche con la parte mentale, ovvero non appena sente qualcosa pensa al peggio. Questo perché, ovviamente, se fosse stata una lesione non l’avremmo visto a Shanghai.