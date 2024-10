Milano in un calice per la Milano Wine Week

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Nel panorama enologico italiano, lasi erge come un faro di innovazione, pronta a illuminare la scena vinicola dal 5 al 13 ottobre 2024. Giunta alla sua settima edizione, questa kermesse non è solo un evento, ma una vera e propria rivoluzione nel bicchiere che promette di scuotere le fondamenta di un settore spesso ancorato alla tradizione. La metropoli del vino si reinventa, capitale indiscussa del design e della moda, si trasforma per nove giorni in un’effervescente capitale del vino. Le vie della città meneghina si animano di eventi che trasudano innovazione, coinvolgimento e, soprattutto, una fresca ventata di novità . Il presidente Federico Gordini ha orchestrato un programma che mira dritto al cuore delle sfide contemporanee del settore vitivinicolo: dal cambiamento climatico alla conquista delle nuove generazioni di consumatori.