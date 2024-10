Migranti | Kelany Fdi ' con governo Meloni risultati evidenti'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Spiace leggere le dichiarazioni di monsignor Perego sul decreto flussi appena licenziato dal, con cui afferma che con questo provvedimento aumenterebbe il lavoro irregolare e le morti in mare. Evidentemente non ha letto le norme e non sa cosa effettivamente è stato fatto. Questoha finalmente messo ordine nella gestione dei flussi regolari, prevedendo una quota di oltre 450.000 ingressi tre anni, cosa mai fatta dalle sinistre che per anni hanno tenuto i flussi bloccati a vantaggio dell'immigrazione irregolare". Lo dichiara la deputata di Fratelli d'Italia Sara, responsabile immigrazione del partito.