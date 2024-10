L' inno alla libertà di Swatch

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Dirompente, precursore, pieno di gioia e creatività. Ieri come oggi,continua a portare nel mondo divertimento,vazione e provocazioni positive. Così, per celebrare l’anniversario del primo World Breakdance Championship — ospitato dal brand a New York il 20 settembre 1984 — il marchio di orologi ha deciso di lanciare quattro nuovi modelli, impreziositi dalle opere di Keith Haring. La collezione Break Free si declina nei modelli Bioceramic What If? con cassa e quadrante dforma quadrata, cornice perfetta per un design contemporaneo e materiali moderni. Il copribatteria sul fondello è caratterizzato dal famoso logodisegnato a mano da Keith Haring, presente nel manifesto originale dell’evento. «Perè sempre stato importante fare le cose in modo diverso, e ospitare il primo World Breakdance Championship non ha fatto eccezione.