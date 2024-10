Leo ' riforma fiscale mirata all' equità in tutti i passaggi'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) "Attraverso i nuovi meccanismi di collaborazione con i contribuenti, la riduzione della pressione, l'attenzione che dovremo avere peri comparti produttivi, lavoratori autonomi, imprese, lavoratori dipendenti, si realizzerà l'obiettivo che riguardadella, che sono appunto mirati all'". Lo ha affermato Maurizio Leo, viceministro dell'Economia, in collegamento video nel corso nella sessione mattutina del secondo giorno del Festival nazionale di Economia civile, in programma a Firenze fino al 6 ottobre. "Abbiamo spinto molto sulla tenuta del sistema sociale - ha aggiunto -, perché il nostro obiettivo è di venire incontro alle famiglie, di affrontare il tema della denatalità, e rendere il sistema più semplice, molto più coerente, anche basandoci sui parametri e gli indici che sono stati adottati in sede europea".