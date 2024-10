La Volta Buona | Elisabetta Gregoraci ospite di Caterina Balivo

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Da lunedì 7 a venerdì 11 ottobre va in onda un nuovo appuntamento settimanale con La, in compagnia di, su Rai 1, dalle 14.00 alle 16.00. Tra gli ospiti ancheDue ore di diretta in compagnia di tanti ospiti, dove non mancheranno momenti di vero spettacolo in studio con giochi ed esibizioni live. La settimana si apre, lunedì 7 ottobre, con un commento dell’ultima puntata di Ballando con le stelle, insieme a Rossella Erra, Fabio Canino, Rosanna Lambertucci, Laura Freddi e la coppia formata da Lorenzo Tano e Lucrezia Lando. A seguire, spazio a Sebastiano Somma, impegnato a teatro con lo spettacolo Matilde, l’amore proibito di Pablo Neruda.