It’s What’s Inside la recensione | We Are Who We Are

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il film:, 2024. Regia: Greg Jardin. Genere: Documentario. Cast: Brittany O’Grady, James Morosini, Gavin Leatherwood, Nina Bloomgarden, Alycia Debnam-Carey, Reina Hardesty, Devon Terrell, David W. Thompson, Madison Davenport. Durata: 103 minuti. Dove l’abbiamo visto: Su Netflix. Trama: Una reunion pre-matrimoniale si trasforma in un incubo psicologico per un gruppo di amici del college quando arriva un ospite a sorpresa con una valigia misteriosa che propone un gioco inquietante. A chi è consigliata: Agli appassioni di dark comedy, a chi ha amato horror recenti come Talk to Me e Bodies Bodies Bodies. Aveva mandato in visibilio il pubblico del Sundance Film Festival: le recensioni oltreoceano ne avevano lodato, soprattutto, l’esperienza di visione congiunta, in sala, all’oscuro da ogni svolta che il film avrebbe riservato.