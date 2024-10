Il progetto dei biancorossi è serio Squadra tutta nuova serve tempo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Marco Alessandrini, piemontese adottato da Senigallia, è il conoscitore del calcio marchigiano per eccellenza, se si considera che nella sua carriera ha allenato ad Ancona, Fano, Pesaro, Fermo, Macerata, Senigallia, Recanati e lo scorso anno anche a San Benedetto. Mister, domenica era al Bianchelli: che partita ha visto? "Una bella giornata di sport, al di là del risultato che ha premiato la Vigor, per il pubblico, per le due squadre, una partita giocata a viso aperto con due squadre che hanno dato tutto, con furore, agonismo e cuore". Vigor Senigallia in un grande momento. "Ma in questi anni è sempre stato così, ha sempre onorato il campionato, lottato al vertice, non è una sorpresa. E’ unache palleggia, che mantiene il possesso, e una società che ha creato intorno a sé entusiasmo e l’ambiente giusto".