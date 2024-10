Il principe Harry e Meghan Markle starebbero pianificando un terzo tour

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Si dice che ilstianounall’Estero prima della fine dell’anno. La destinazione potrebbe essere da qualche parte in Africa, con in considerazione il Lesotho e il Botswana, dove opera l’ente di beneficenza di, Sentebale. Il duca e la duchessa di Sussex hanno ottenuto una buona pubblicità in seguito ai loro viaggi in Nigeria a maggio e poi in Colombia ad agosto. Sulla base del successo dei due, si pensa che ile la moglieabbiano già in progetto di pianificare un ulteriore viaggio all’Estero. Secondo la rivista Hello!, la coppia potrebbe intraprendere il nuovo viaggio entro la fine dell’anno. Un insider ha detto alla pubblicazione: “Quello è il suo mondo, è quello a cui è abituato e questo è quello che conosce. Può ancora aggiungere valore“.