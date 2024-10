Il prefetto di Milano precetta i lavoratori dei trasporti | revocato lo sciopero di sabato 5 ottobre

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il sindacato ORSA nazionale halodel trasporto pubblico aprevisto per2024 dopo aver ricevuto il provvedimento dizione deldel capoluogo lombardo. L’ha comunicato la prefettura milanese, spiegando di averto idel settore «per le gravi esigenze di ordine pubblico in concomitanza con l’incontro di calcio Inter-Torino, per il quale è prevista la presenza di circa 65 mila tifosi, oltre che con le rilevanti e numerose manifestazioni previste in città per quel giorno». Tra queste, particolare delicatezza assume il presidio preavvisato dall’associazione palestinesi in Italia in solidarietà nei confronti di Gaza e Libano, per cui si prevede la partecipazione di almeno 500 persone.