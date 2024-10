Il mio 7 ottobre 2023 - quarta puntata

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Le prime immagini che ho visto sono state quelle della strage al Nova Music Festival. I massacratori avevano evidentemente ricevuto l’ordine di portarsi le bodycam e di mettere tutto on line subito. Il mio primo pensiero è stato: “Dio come deve esservi piaciuto il Bataclan! Siete anche riusciti a superare lo Stato Islamico. Avete fatto molti più morti e almeno al Bataclan non c’erano stati gli stupri. Poi i vostri ingegneri del terrore - gente che ha studiato come si distribuisce l’angoscia e la paura tra i civili - vi hanno anche fatto riprendere e mandare la barbarie in mondo visione”. Le stragi del 7sono state animate dall'intenzione di uccidere il maggior numero di civili inermi possibile.