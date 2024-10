Hold Your Breath | la spiegazione del finale del film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 4 ottobre 2024): ladeldelIlsi conclude con la protagonista di Sarah Paulson, Margaret Bellum, che si perde in una tempesta di polvere mortale. Il, diretto da Karrie Crouse e William Joines e scritto da Crouse, si svolge in Oklahoma negli anni ’30, quando terribili tempeste di polvere si infiltrano nella zona rurale, ispirando strani avvenimenti. La Paulson guida il cast di, che comprende anche Amiah Miller, Alona Jane Robbins, Annaleigh Ashford e il vincitore di due Emmy Ebon Moss-Bachrach. In, la Margaret della Paulson e le sue due figlie Rose (Miller) e Ollie (Robbins) devono difendersi da una serie di tempeste di polvere che sembrano avere poteri misteriosi e sinistri.