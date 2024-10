Grande Fratello Lorenzo mette in guardia Helena su Shaila ed escogita un piano contro Iago

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Durante la messa in onda della sesta puntata delSpolverato ha parlato adPrestes diGatta. L’ex velina di Striscia la notizia, nel corso del sesto appuntamento serale con il, ha confessato di voler approfondire la conoscenza con Javier Martinez. Accusata di ambiguità,ha precisato di vederesolo come un amico: “Non c’è più un quadrilatero,possono conoscersi meglio, io lui lo vedo come un amico. Da ieri mi sono concentrata su Javier. Anche perché io non vorrei mai far soffrire un’altra donna e mi sono affezionata ad“. Così, durante una pausa pubblicitaria,ha detto ad: A me non dà fastidio che lei lo ha detto, mi va benissimo che ci sia un punto però lei non ti dice tutto quello che dovrebbe dirti. Tu inizia a guardare di più, se ti interessa.