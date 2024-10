Gli 8 migliori campi di zucche da visitare in autunno a Milano

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Cosa fare quando l’estate cede il passo all’e le giornate si accorciano? Ac’è un’opzione che sta facendo sempre più parlare di sé: una passeggiata tra idi, dove scegliere la propria zucca da intagliare in vista del 31 ottobre, una tradizione direttamente importata dagli Stati Uniti. Una nuova moda che, tra Instagram e laboratori creativi, coinvolge grandi e piccini. E tutto questo in un’atmosfera che sa di spezie, foliage e antiche leggende stregate. Pumpkin Patch, dalle fattorie americane a quelle italiane Il Pumpkin Patch, una tradizione autunnale di origine statunitense, ha conquistato anche l’Italia. Nato come momento in cui le famiglie americane sceglievano la zucca perfetta per Halloween, oggi è diventato un rituale anche per gli italiani.