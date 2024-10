Francia il Nuovo Fronte Popolare ha presentato una mozione di sfiducia contro il governo di Barnier

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ilhal’annunciatadiilfrancese guidato da Michel, ritenuto illegittimo in quanto troppo orientato a destra rispetto all’esito delle elezioni. La gauche, in particolare, ritiene inconcepibile che i repubblicani, quarti come numero di voti ottenuti, siano riusciti non solo ad aggiudicarsi Matignon, ma anche un ministero importante come quello dell’Interno, con il conservatore Bruno Retailleau. Michel(Getty Images).La sinistra ha anche chiesto le dimissioni di Macron Il segretario socialista Olivier Faure aveva annunciato che ladi(sostenuta anche dall’ex presidente Francois Hollande) sarebbe stata depositata dalla gauche subito dopo la presentazione del programma dida parte didiai deputati dell’Assemblée Nationale, che si è svolta il primo ottobre.