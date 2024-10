Eventi e lavori le prossime modifiche al traffico e alla sosta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Arezzo, 4 ottobre 2024 – Mercatino dei ragazzi del Calcit a San Leo programmato per domenica 6 ottobre in un tratto di via Gaetano Donizetti: dalle 7 alle 20 sono istituiti i divieti di transito e dicon rimozione fra il civico 11/A e via di San Leo. Chi percorre via Antonio Vivaldi, via Gaetano Donizetti e via di San Leo all’altezza del tratto interessato seguirà le indicazioni della segnaletica provvisoria. San Leo lunedì 7 ottobre vede anche il passaggio di una gara ciclistica: dalle 13,45 fino a cessate esigenze la circolazione è interrotta per il tempo necessario al passaggio degli atleti oltre che nelle strade comunali di Rondine, Meliciano, Campoluci e Patrignone, in via di Montione, via Bellini, via Rossini, via Monteverdi, via Molinara, chiusa dei monaci, Ponte a Chiani, Indicatore.