Dazn licenzia due giornalisti redazione in stato di agitazione FNSI | Pronti ad affiancare i colleghi

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ladiha proclamato lodidopo ilmento di due. La Federazione nazionale della Stampa italiana e l’Associazione Lombarda deisi dichiarano “al fianco deidelladi, che – come si legge nel comunicato sindacale riportato di seguito – esprimono ‘sconcerto’ e ‘profonda preoccupazione per la propria situazione lavorativa’ dopo che nell’ultima settimana sono arrivate due lettere di risoluzione del rapporto di lavoro nonostante in questi mesi l’azienda abbia avviato un percorso di uscite volontarie non traumatiche”. Nella nota si legge: “Una situazione chee Alg seguono con attenzione, pronte adin tutte le azioni che decideranno di intraprendere a tutela della loro professionalità e del loro lavoro”.