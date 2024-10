Daniela Santanchè a processo per il caso Visibilia

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Si è aperta il 4 ottobre l’udienza preliminare a Milano per. La ministra del Turismo, e imprenditrice, deve rispondere di falso in bilancio e altre irregolarità finanziarie legate alla gestione di. Ovvero la società editoriale di cui è stata fondatrice. Al centro dell’inchiesta, ci sarebbero alcune operazioni contabili che avrebbero portato a una distorsione dei bilanci dell’azienda, creando così un danno agli investitori. Secondo quanto emerge dalle indagini della Procura di Milano,avrebbe falsificato i bilanci diper mascherare una crisi economica ormai in atto da tempo. La situazione sarebbe stata aggravata dalla gestione delle risorse finanziarie, in particolare durante la pandemia di Covid. Un periodo in cui l’azienda ha beneficiato di sussidi pubblici.