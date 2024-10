Colpo in tabaccheria Bucano parete per entrare Rubati soldi e sigarette

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024)da oltre 25 mila euro in: due malviventi con il passamontagna fanno irruzione nei locali dopo aver fatto un foro nelladello studio accanto. Ripuliscono così ladi centinaia e centinaia di stecche die dei, usati per dare il resto e come fondo cassa. Ilè stato messo a segno l’altra notte, intorno alle 3. Nel mirino di due malviventi è finita laGirasole, nel quartiere Corneto. Ad accorgersi di quanto accaduto nella notte è stato il proprietario, Daniele Savi (nella foto) , ieri all’alba, intorno alle 5.50, dopo essere arrivato inper aprire la sua attività . "Quando sono entrato mi sono accorto che c’erano dei calcinacci a terra, sul retro del bancone.