Colico | lasciare Lecco per la Valtellina? Confcommercio dice no

(Di venerdì 4 ottobre 2024)), 4 ottobre 2024 – Stop alla secessione da. I commercianti lecchesi bocciano la proposta del divorzio didalla provincia diper unirsi con la. L'iniziativa, lanciata dai promotori di un fantomatico Comitato popolare “Il bitto sposerà l'agone?”, non piace ai vertici di, perché non ne comprendono l'utilità. “Di fronte a questa prospettiva abbiamo una posizione nettamente contraria – mette in chiaro il presidente Antonio Peccati -. Premesso che gli obiettivi di questa operazione non sono ancora chiarissimi e che siamo tutti d'accordo sul fatto della valorizzazione dei brand del lago di Como e della, non capiamo quali possano essere i vantaggi per, per per i suoi imprenditori e per i suoi residenti”.