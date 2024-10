Chi è Beatrice di York la quinta nipote di Elisabetta II

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Dopo una prima parte dell’anno tempestata da brutte notizie, è arrivata una lieta comunicazione da Buckingham Palace: la principessadie il marito Edoardo Mapelli Mozzi aspettano il secondo figlio. Come figlia maggiore del principe Andrea e di Sarah Ferguson, i duchi die la sorella minore, la principessa Eugenia, sono da sempre pilastri della famiglia reale, anche se entrambe non sono working royals, cioè non lavorano per la Corona. Sebbenefaccia molto volontariato e partecipi agli appuntamenti reali più importanti insieme agli altri membri della famiglia reale, lei ed Eugenia non rientrano nel Sovereign Grant, il che significa che non ricevono alcun compenso dalla Corona per svolgere i doveri reali. Entrambe le sorelle hanno un lavoro privato.