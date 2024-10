Calcio In tv e streaming | dove vedere tutte le gare del 4 ottobre

Leggi tutta la notizia su pronosticipremium

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ecco la programmazione completa diin TV oggi, venerdì 4. Buona visione! Orario Partita Campionato Canale TV 16:30 Empoli-Torino Campionato Primavera SPORTITALIA 18:30 Napoli-Como Serie A DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT, SKY SPORT (canale 251), NOW 18:30 Cremonese-Sampdoria Campionato Primavera PRIMAVERA TV 20:30 Sampdoria-Juve Stabia Serie B DAZN 20:30 Foggia-Taranto Serie C SKY SPORT (canale 252), NOW 20:30 Rimini-SPAL Serie C SKY SPORT (canale 253), NOW 20:30 Atalanta-Giana Erminio Serie C SKY SPORT (canale 254), NOW 20:30 Lecco-Renate Serie C SKY SPORT (canale 255), NOW 20:45 Verona-Venezia Serie A DAZN, DAZN 1 (canale 214 Sky) 21:00 Leganes-Valencia Liga DAZN L'articoloIn tv eledel 4proviene da Pronostici Premium.