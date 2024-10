Bimbo di 4 anni precipitato dal balcone a Osnago | Quel rumore terribile poi il pianto Il piccolo è in coma farmacologico

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 4 ottobre 2024)(Lecco), 4 ottobre 2024 – E' vivo, ed è quasi un miracolo, ma resta ricoverato in prognosi riservata il bambino di 4diche ieri pomeriggio èdaldi casa al secondo piano. I medici e i sanitari del reparto di Terapia intensiva pediatrica dell'ospedale Papa GiovXXIII di Bergamo che si stanno occupando i lui, al momento lo tengono in. Lo hanno sedato e intubato per sostenere i suoi parametri vitali, evitare che il suo fisico si affatichi ulteriormente ed essere pronti a intervenire in caso di eventuali complicanze. Nonostante le sue condizioni siano critiche, il quadro clinico risulta stazionario: non è migliorato nelle ultime 24 ore, però non è neppure peggiorato.