Arte Federica Di Carlo | l’italiana esporrà la sua opera tra le Piramidi

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Dal 24 ottobre al 16 novembre andrà in scena ‘Art d’Egypte’, la kermesse multidisciplinare lanciata dal curatore franco-egiziano Nadin Abdel Ghaffar allo scopo di promuovere l’egiziana e le iniziative culturali ad essa legate. Suo fiore all’occhiello è sicuramente l’iconica mostra d’, che ogni anno viene installata in una location egiziana storica. Proprio quest’anno lo scenario sarà particolarmente mozzafiato: l’esibizione infatti, dal titolo ‘Forever is now’ prenderà luogo all’ombra delledi Giza. L’unica italiana, donna, tra i 12 artisti internazionali che mostreranno lì le proprie opere, èDi, con la sua‘I see, I see’. Realizzata anche grazie al supporto del Ministero degli Esteri, dell’Istituto Italiano di Cultura del Cairo, della Gestione Silo e della Collezione Motta, l’di Dirisulta essere particolarmente ambiziosa.