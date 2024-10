Zenzero Fest apre con un giallo intenso e avvincente

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Arezzo, 3 ottobre 2024 – Estate 1957. A Roma un delitto efferato scuote l’elegante quartiere Parioli, intorpidito da un luglio caldissimo, e per il burbero commissario Agostino Clodoveo siancora una sfida contro il malecon un, che colpisce il lettore e lo conquista, la terza edizione diche domenica 6 ottobre ospiterà la scrittrice e giornalista Cristina Stillitano con il suo libro “A luglio non succede mai niente” (Piemme). L’autrice regala una trama che con estrema cura traccia il contesto, la mappa dei luoghi, l’ambientazione storica degli anni Cinquanta, un’epoca in trasformazione, dove convivono generazioni diverse con esigenze differenti. Lo stesso fa per i personaggi, a cominciare dal burbero commissario Clodoveo, la cui introspezione è analizzata in profondità ma tratteggiata con delicatezza e rispetto.