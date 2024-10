Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 3 ottobre 2024)DEL 03 OTTOBREORE 12.20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE IL TRAFFICO RALLENTA SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA APPIA E TUSCOLANA MENTRE IN INTERNA VI SONO RALLENTAMENTI TRA FLAMINIA E SALARIA SPOSTIAMOCI SULL’A1 FIRENZE-, DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDNETE CHE CAUSAVA DISAGI ALL’ALTEZZA DI PONZANONO, TRAFFICO REGOLARE ANDIAMO SULLA CASSIA DOVE IL TRAFFICO RALLENTA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA, E PROSEGUENDO ANCHE NEI PRESSI DELLLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, SOSPESA LA CIRCONE DELLA LINEA FL5-PISA NELLA TRATTA SANTA MARINELLA-SANTA SEVERA PER ACCRTAMENTI SULLA LINEA.