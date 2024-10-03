Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2024 ore 12:30 (Di giovedì 3 ottobre 2024) Viabilità DEL 03 OTTOBRE 2024 ORE 12.20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE IL TRAFFICO RALLENTA SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA APPIA E TUSCOLANA MENTRE IN INTERNA VI SONO RALLENTAMENTI TRA FLAMINIA E SALARIA SPOSTIAMOCI SULL’A1 FIRENZE-Roma, DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDNETE CHE CAUSAVA DISAGI ALL’ALTEZZA DI PONZANO RomaNO, TRAFFICO REGOLARE ANDIAMO SULLA CASSIA DOVE IL TRAFFICO RALLENTA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA, E PROSEGUENDO ANCHE NEI PRESSI DELLLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, SOSPESA LA CIRCOLazioNE DELLA LINEA FL5 Roma-PISA NELLA TRATTA SANTA MARINELLA-SANTA SEVERA PER ACCRTAMENTI SULLA LINEA.Leggi tutta la notizia su romadailynews
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- Da romadailynews di gio. 3 ott. Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2024 ore 10:30 - VIABILITÀ DEL 03 OTTOBRE 2024 ORE 10. 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE IL TRAFFICO RALLENTA SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA ROMA-FIUMICINO E LAURENTINA E TRA APPIA E DIRAMAZIONE ROMA SUD, MENTRE IN INTERNA TROVIAMO DELLE CODE TRA CASSIA ...
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