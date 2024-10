Ungheria deferita a Corte Ue per legge sulla ‘difesa della sovranità’

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La Commissione Europea ha deciso di deferire l’alladi giustizia Ue perché ritiene che la suanazionale“Difesasovranità” violi il diritto comunitario. La normativa ungherese istituisce un ‘Ufficio per la difesasovranità‘, incaricato di indagare su attività specifiche che si dice siano svolte nell’interesse di un altro Stato o di un ente, organizzazione o persona fisica straniera, presumibilmente suscettibili di violare o mettere a repentaglio la sovranità dell’, nonché su organizzazioni che utilizzano finanziamenti esteri le cui attività presumibilmente influenzano l’esito delle elezioni o la volontà degli elettori. La messa in mora e la procedura di deferimento A febbraio 2024, la Commissione ha inviato una lettera di messa in mora all’esprimendo le sue preoccupazioni.