Treni in tilt Rfi sospende il contratto alla società che lavorava sulla linea dove è avvenuto il danno

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Roma, 3 ottobre 2024 – Sospesa qualsiasi attività tra Rfi e la ditta intervenutatratta ferroviaria Parco Prenestino - Roma Termini,si è verificato ilche ieri ha mandato inl'intera circolazione dei. "La firma è avvenuta dopo le necessarie verifiche", fa sapere intornomezzanotte il Ministero dei Trasporti in una nota. "Il vicepremier e ministro, Matteo Salvini, aveva espresso fin da subito l`esigenza di verificare l'accaduto per accertare eventuali responsabilità e agire di conseguenza", viene inoltre precisato nel comunicato. Passeggeri in attesaStazione Termini per un guastoferroviaria con ritardi e cancellazioni diAlta Velocita' (Av), intercity e regionali, Roma, 02 ottobre 2024.