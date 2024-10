Stefano Gabbana contro Fedez | Un poveretto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Milano- “Un”, Cosìdefinisce, commentando un articolo scritto da Selvaggia Lucarelli per Il Fatto Quotidiano, dal titolo 'Mister Lucia: quell'infinito dissing tra sé e la coerenza’ che la giornalista ha postato su Instagram. Al centro dell'articolo, le intercettazioni in cui il cantante vuole coinvolgere in un'operazione di beneficenza il capo ultrà milanista Luca Lucci, arrestato nella maxi inchiesta che ha azzerato le curve milanesi e già condannato all'epoca per droga. Tra i primi commenti, proprio quello dello stilista milanese, che definisce appunto il rapper 'un’.